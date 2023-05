Salernitana-Udinese, Nestorovski: “Preso un gol stupido. Juventus? Spero solo che…”

"Sono contento per il gol, non per il risultato finale. Meritavamo molto di più, abbiamo preso un gol scemo e la Salernitana è tornata in partita. Se fossimo andati al riposo sul 2-0 non so come sarebbe finita. Abbiamo approcciato bene la gara, giocando un buon calcio. Nel secondo tempo siamo arrivati tante volte davanti alla porta però abbiamo preso gol su punizione e alla fine c’è stato il gol di Troost-Ekong. Fa male prendere gol al novantasettesimo, ancora di più se arriva da un nostro ex".