Salernitana, tutto pronto per cessione a Iervolino. I Trustee: “Ora si può firmare”

La cessione della Salernitana può essere effttuata immediatamente: lo comunica il club tramite una nota ufficiale

I trustee incaricati delle procedure di vendita della Salernitana hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino ed avviato immediatamente le pratiche per il definitivo passaggio di quote : non sarà dunque necessario attendere il termine ultimo del 14 febbraio. Una notizia comunicata dal club granata, tramite i propri canali di riferimento.

"I Trustee, con riferimento alla procedura per la cessione dell’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., nonché alle notizie apparse sugli organi di stampa negli ultimi giorni, rendono noto che:

- in data 31 dicembre 2021, è stato concluso un accordo vincolante per la cessione dell’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 r.l., con conseguente proroga fino al 14 febbraio 2022 del termine per il perfezionamento della alienazione , inizialmente fissato al 31 dicembre 2021;