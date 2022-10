Salernitana-Spezia, Nicola: “Contentissimo quando facciamo punti. Su Robery dico…”

Parola a Davide Nicola . L'allenatore della Salernitana , ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni del post gara in seguito al match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A , disputatosi allo stadio Arechi, tra i granata e lo Spezia di Luca Gotti . Di seguito le parole del mister ex Torino e Crotone :

Io sono contentissimo soprattutto quando facciamo punti. Lo sono per i ragazzi e per noi. E' uno scontro diretto contro un avversario che è sempre ostico. Nei primi 20 minuti abbiamo scelto di avere un baricentro basso per farli uscire e sfruttare gli spazi. La pressione ultra-offensiva l'abbiamo fatta bene e nella condizione in cui nel secondo tempo avevamo birra ed eravamo convinti di alzare il baricentro lo abbiamo fatto bene. Continuiamo così perché il campionato non è finito oggi. La sua esperienza diretta con i calciatori perché ha smesso oggi. Deve fare il suo percorso e fare il percorso da allenatore se lo vorrà fare. Si dovrà prendere il tempo necessario, nel frattempo siamo contenti di averlo con noi".