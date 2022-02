Salernitana-Spezia, gol e spettacolo all’Arechi: 2-2 nel segno di Simone Verdi

Termina in pareggio il posticipo della 24a giornata di Serie A tra Salernitana e Spezia, 2-2 all'Arechi nel segno di Verdi

Divertimento e due gol per parte nella prima frazione. Vantaggio granata dopo quattro minuti con il nuovo acquisto, Simone Verdi, l'ex Torino calcia magistralmente una punizione per un fallo commesso da Giulio Maggiore. Spezia che impiega sette minuti per pareggiare: calcio di rigore concesso dall'arbitro Valeri per un fallo su Erlic, Manaj spiazza Sepe per l'1-1. Al quarto d'ora Salernitana ancora in vantaggio, nuovamente con Verdi, secondo gol su calcio di punizione ed esordio da incorniciare il fantasista granata. Nemmeno il tempo di rimettere la sfera a centrocampo e i bianconeri trovano il pari, stavolta è Verde che trasforma il penalty, provocato da un fallo di mano di Mousset.