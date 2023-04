Salernitana, Sousa: “Vogliamo salvarci. Futuro? Qui felice, ma testa al Sassuolo”

Le parole del tecnico della Salernitana in vista della sfida contro il Sassuolo

Allo stadio Arechi di Salerno si gioca il match valido per la trentunesima giornata di Serie A tra Salernitana e Sassuolo, difronte ad otre 22 mila spettatori. I padroni di casa, quindicesimi in classifica, sono in cerca di preziosi punti salvezza; situazione diversa per gli ospiti, in una posizione decisamente più tranquilla. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico granata, Paulo Sousa, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Sono molto contento della città, della tifoseria, della società, del direttore sportivo e dei suoi collaboratori. Ora penso esclusivamente al Sassuolo, a fine stagione parleremo di futuro. Era questo l'accordo preso già a febbraio al momento della firma. Quando sono arrivato ho trovato una squadra con grossissime difficoltà. Il fatto che abbiamo conquistato sette risultati utili di fila facendo bene in casa e in trasferta mi rende contento, anche perchè vedo un gruppo che strada facendo ha fatto di tutto per esprimersi seguendo le mie indicazioni. Siamo stati sempre in partita, per vincere contro chiunque. Solo con la Lazio è andata male, ma so che la Salernitana scende in campo con la voglia di fare un gol in più dell'avversario".

Sul momento vissuto dalla squadra: "Sono molto contento dei risultati che abbiamo raggiunto. Non mi devo mai dimenticare in che momento sono arrivato. La Salernitana è in A da un anno e mezzo. Possiamo salvarci, vogliamo salvarci, ma qualche difficoltà di gestione fa parte del percorso di crescita. Sono un allenatore ambizioso che vuole esaltare qualità individuali e collettive, ma c'è un campionato che va avanti e un obiettivo che non abbiamo conquistato ancora. E questo mentalmente incide. So che vogliamo e possiamo vincere tante partite, sto spingendo per far capire ai ragazzi che le prestazioni si tramutano sempre in vittorie. C'è grande rispetto per il Sassuolo, anzi enorme. Il presidente ha parlato pubblicamente di un "progetto Ajax", il Sassuolo è il modello da seguire. Hanno proprie infrastrutture, un proprio stadio, un campo di allenamento all'avanguardia e negli ultimi anni hanno adottato il medesimo sistema di gioco acquistando calciatori con criterio. Quando si lavora con continuità la crescita è diretta conseguenza. E allo stesso tempo fanno soldi. Per questo complimenti ha chi ha sviluppato il progetto Sassuolo, sanno benissimo quello che fanno e ciò li aiuta a superare i momenti di difficoltà e possono pensare anche all'Europa".

Sul Sassuolo: "Sono meno fisici del Bologna, ma tecnicamente fortissimi soprattutto sulle fasce. Sul contropiede sono micidiali. Proprio per questo la Salernitana dovrà essere incisiva negli ultimi 20 metri e tenere il pallone il più possibile sfruttando al massimo la spinta di una tifoseria che spero possa riempire l'Arechi".

Sul modulo: "Già in queste ultime partite abbiamo giocato con la difesa a tre, poi a cinque e poi a quattro. La cosa importante è riuscire a far crescere ogni singolo calciatore affinché strategicamente di adatti leggendo il momento della gara. Anche i cambi hanno un ruolo fondamentale. L'organizzazione difensiva e offensiva determina, così come le palle inattive e la capacità di recuperare palla e ripartire con organizzazione senza improvvisare nulla. Si può cambiare sistema, le mie squadre sono sempre state molto dinamiche e camaleontiche. Vedrete quello che avrete già visto".

Su Botheim: "I giocatori che abbiamo a disposizione li conoscete. Bonazzoli è quello che sta trovando meno spazio e in merito mi sono già espresso e non voglio ripetermi. E' un ragazzo che ha delle qualità straordinarie, ha un feeling col gol molto importante e so che ho bisogno di lui così come di tutti gli altri. L'importante è che tutti accrescano il proprio bagaglio di conoscenza, l'occupazione degli spazi e l'adattamento al sistema di gioco sono fondamentali".