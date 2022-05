Salernitana, Sabatini: “Nostri stipendi top. Cavani e Arnautovic, tutta la verità”

Le parole del direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, tra obiettivi presenti e futuri

"Edinson Cavani l’ho avuto a Palermo, è eccezionale, ma non ci sono le condizioni economiche. La Salernitana potrebbe anche pagare uno stipendio top, ma non deve: il nostro calcio deve essere sostenibile. In quanto ad Arnautovic, l’ho portato a Bologna e so che vuole tornare in una squadra metropolitana. È un leader, un trascinatore, fa reparto da solo, un lottatore, un rissaiolo".