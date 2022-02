Salernitana, Sabatini a cuore aperto: “La salvezza mi aiuterebbe a vivere”

Le parole del direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, sulle chance salvezza della formazione granata

La Salernitana, in campo per la prima volta con i neo acquisti del mercato invernale, pareggia all'"Arechi" contro lo Spezia, rimanendo inchiodata all'ultimo posto in classifica a quota 11 punti. Una situazione di certo non semplice, quella vissuta dal club granata, reduce da un avvio di stagione opaco. A fare il punto sull'attuale situazione vissuta dai campani, durante un'intervista a cuore aperto ai microfoni di "Amici Granata", è il ds Walter Sabatini.

“Ho accettato Salerno perché è una battaglia che voglio combattere con tutto me stesso. La salvezza della Salernitana non solo sarebbe un premio per la mia carriera, ma mi aiuterebbe anche a vivere. E sulle vicende arbitrali: "Ho già beccato quattro rigori contro Non sono un uomo che si lamenta, ma se il Var scatta nella nostra area di rigore non vedo perché non debba scattare anche in quella degli altri".