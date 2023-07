Salernitana, Pirola: “Il club ha creduto in me, pronto a dimostrare mio valore”

Dopo aver osservato qualche ora di riposo, la Salernitana questa mattina è tornata in campo per proseguire la preparazione estiva a Rivisondoli, in vista del primo impegno ufficiale in campionato previsto per il prossimo 20 agosto. Intervenuto al termine della seduta di allenamento, il difensore granata Lorenzo Pirola , è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni dei cronisti presenti.

“Ho saputo dell’operazione di Flavius (Daniliuc, ndr), spero di rivedrerlo presto nuovamente in gruppo. Dopo la prima stagione vissuta insieme, la Salernitana ha voluto credere in me riscattandomi dall'Inter. Questa per me è una responsabilità visti i soldi spesi, voglio dimostrare di valerli. Spero di fare qualche gol in più, ma ovviamente prima di tutto spero di non prenderli. Un difensore deve ragionare così. Ora mi sento bene, ma non sono ancora al top. Sono però fortunato perché con l’idea di gioco del mister posso progredire".