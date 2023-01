Salernitana, Nicola: “Salvezza? Fa male alla squadra chi parla di obiettivi diversi”

Le parole del tecnico della Salernitana dopo il ko maturato contro il Milan

1-2: è questo il risultato della sfida tra Salernitana e Milan, andata in scena oggi allo stadio "Arechi", valida per la sedicesima giornata di Serie A. Un match deciso dai gol di Leao e Tonali, inutile la rete di Bonazzoli, con i rossonero che si portano a -5 dal Napoli capolista. Ko analizzato al triplice fischio dal tecnico Davide Nicola, intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara.

"Lovato deve migliorare sulla convinzione dei propri mezzi. Si è allenato molto bene e ha le caratteristiche per svolgere questo ruolo nel migliore dei modi. Sarebbe stato facile toglierlo in un certo momento della partita, ma devo dimostrare ai miei calciatori che credo fortemente in loro. Parlando in generale di fase difensiva dico che dobbiamo essere più attenti e giocare più alti per recuperare immediatamente palla. Io ho visto una Salernitana che ha provato a proporre calcio, in qualche circostanza avremmo trasformare la mole di gioco in conclusioni pericolose nello specchio della porta. Commettiamo molti errori perchè alcuni giocatori devono migliorare sotto diversi punti di vista".

Su Bonazzoli: "Se andate a vedere i numeri, l'impiego dei tre attaccanti grossomodo si equivale. Per me è assolutamente all'interno del progetto Salernitana, se poi la società deciderà diversamente me lo comunicherà. Sono l'allenatore che lo ha avuto per più tempo a disposizione nell'arco della sua carriera, so che è un giocatore valido come lo sono gli altri dell'organico".

Sul mercato: "Oggi avevamo due esterni a disposizione. Sambia era alla sua prima partita dopo tanto tempo e credo non abbia fatto male, anche se ha avuto un paio di occasioni in cui forse si poteva fare meglio. Ma ha dato il suo contributo e vedremo se continuerà a crescere. Bradaric ha caratteristiche fisiche ben precise ma la sua prova è stata complessivamente positiva. So che la società e la dirigenza stanno lavorando, a me interessa che la rosa sia formata da calciatori che sposino le mie idee di gioco. Perchè la Salernitana è una squadra che deve giocare al calcio".

Sull'obiettivo stagionale: "Salvezza? Chi dice qualcosa di diverso vuole soltanto rompere le scatole. L'obiettivo è chiaro. C'è chi ha compito di trovare nuovi elementi a patto che sappiano sviluppare un certo tipo di gioco. Prendere per prendere non mi interessano. Abitualmente credo nei ragazzi che ho, ci lavoro da sei mesi. Ora arriva il match col Torino, per noi ogni match è quello decisivo e lo accetto. Dobbiamo essere bravi a volerci misurare, conta fare più punti possibile a prescindere dall'avversario".