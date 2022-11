Salernitana, Nicola: “Fiorentina forte, sfrutteremo punti deboli. Serve calma”

Giornata di vigilia per la Salernitana che, nella giornata di domani, affronterà in trasferta la Fiorentina nella penultima partita prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. La squadra di Italiano è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Conference League e va a caccia della quinta. I campani, reduci anche loro da un buon periodo, cercano il quarto risultato utile di fila. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico granata, Davide Nicola, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.