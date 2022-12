Salernitana, Nicola: “Faremo qualcosa a centrocampo. Demme ottimo, il direttore…”

"Non è un mistero che sicuramente faremo qualcosa a centrocampo. Vedremo cosa potremo fare. Zortea è un giocatore che ha già giocato con noi, quindi è facile accostarlo alla Salernitana. Ma io non ho l’abitudine di parlare di chi non alleno, è una forma di rispetto verso i miei giocatori. Demme? È sicuramente un ottimo calciatore. Io non so se farà al caso della Salernitana, questo bisognerà chiederlo al nostro direttore. Noi abbiamo Bohinen, vogliamo valorizzarlo, quindi vedremo se c’è la possibilità di continuare a lavorare su altri giovani o se ci sarà l’opportunità di fare valutazioni diverse. Il mercato è talmente lungo e finisce talmente tardi che questa cosa mi disturba già da adesso, vedremo".