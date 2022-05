Salernitana, Nicola dopo la salvezza è pronto a firmare un biennale con i granata

In seguito alla miracolosa salvezza della Salernitana all'ultima giornata di campionato, il club campano ha deciso di rinnovare il contratto di Davide Nicola

La salvezza della Salernitana è l'ennesimo miracolo sportivo della carriera di Davide Nicola, per molti definito un motivatore di squadre ormai condannate alla retrocessione, tralasciando totalmente le competenze che offre il tecnico piemontese ai club in cui va ad allenare, dimostrando con i fatti di non avere nulla da invidiare ai grandi del campionato. Il risultato ottenuto a Crotone nella stagione 2016/2017 in cui raccolse la pesante eredità di Juric, fu sbalorditivo per tutto il panorama calcistico italiano, inseguendo una rimonta praticamente impossibile sotto gli occhi di tutti gli appassionati. Un gruppo formato da giocatori dal tasso tecnico non eccelso, portati a lottare per non retrocedere, con club di maggiore blasone come Palermo ed Empoli. Il Crotone si trovava al penultimo posto avanti solo all'ormai spacciato Pescara, e con 8 punti di distacco dai toscani al 17esimo posto. Un cambio di rotta repentino quello avvenuto nel girone di ritorno, dove la sua squadra ottenne 25 punti, quasi il triplo rispetto alla prima metà di stagione. Girone di ritorno che permise ai calabresi di scavalcare proprio gli azzurri di Martusciello all’ultima giornata, con la squadra di Nicola che chiuse a 34 punti contro i 32 dei toscani.