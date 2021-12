Salernitana, nessuna offerta concreta per l’acquisto: Serie A a rischio

Si fa sempre più largo l'ipotesi che la Salernitana possa essere esclusa dal campionato di Serie A

Nessuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà della Salernitana . Lo fa sapere l'ANSA, apprendendolo in ambienti granata.

Al momento i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote. Niente nuovi acquirenti e neppure trattative sostanziali in corso, tali da giustificare l'eventuale proroga di 45 giorni per perfezionare l'atto di vendita. La data del 15 dicembre era il termine fissato dai trustee del club per "accettare l’offerta ritenuta più vantaggiosa".