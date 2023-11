Salernitana-Napoli, Inzaghi: “Ci crediamo. Ikwuemesi possibile titolare. Con Dia…”

Inzaghi cerca l'impresa nel derby campano Salernitana-Napoli. Le sue dichiarazioni in sala stampa alla vigilia.

Mediagol ⚽️

La Salernitana non decolla in campionato, anzi, è il fanalino di coda della Serie A. I granata si sono risollevati con la goleada inflitta alla Sampdoria in Coppa Italia ma il morale della piazza, nonché le sorti di quest'annata, potrebbe drasticamente cambiare in caso di un successo nel derby campano contro il Napoli in programma all'Arechi questo sabato pomeriggio. Questo il pensiero in sala stampa di mister Filippo Inzaghi:

"Il Napoli sulla carta è fuori portata, ma il pubblico ci darà una grande mano e nel calcio può succedere di tutto. Forse una grande prestazione non è sufficiente per battere gli azzurri, ma voglio vedere una prestazione di livello. Lo dobbiamo all'ambiente, alla società e a noi stessi. Fare risultato positivo sarebbe un qualcosa di straordinario, noi ci crediamo".

Su Ikwuemesi, mattatore della sfida contro la Sampdoria - "Purtroppo è stato fermo tanto tempo, avrebbe bisogno di giocare per trovare la condizione ma in panchina è una valida alternativa. Per ora Simy non sarà inserito perchè non sappiamo chi togliere dalla lista. Lui lo meriterebbe tanto, vedremo. So comunque che ho a disposizione tanti ragazzi validi. Io con la Sampdoria ho visto cuore e voglia di combattere, poi i singoli vengono dopo. Dia? Con una punta vicino rende di più, ma non ha senso affiancargli un calciatore che non è al 100%. Non possiamo permettercelo. Ma Ikwuemesi potrebbe partire dall'inizio, questo dubbio mi accompagnerà fino all'inizio della partita".

Su Candreva - "A Genova l'ho tolto perchè ha chiesto il cambio, le cose vanno scritte bene nel rispetto dei tifosi. Per me è il capitano, è fondamentale, può giocare ovunque e se sta bene non lo tolgo mai. Già da domani vedremo il Candreva che conosciamo".

Il reale problema della Salernitana- "Sono entrato in punta di piedi per capire cosa non stesse funzionando e ogni giorno scopro qualcosa da fare o da migliorare. Non pensavo di entrare in un contesto senza difficoltà. Occorre solo un po' di pazienza, sono sempre più convinto della mia scelta e della forza della squadra. Il tifo è eccezionale, la società è organizzatissima e sta a noi capire quale fortuna abbiamo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.