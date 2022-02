Salernitana, Mikael: “La mia prima volta extra Brasile! La numero 87 in onore di…”

Le parole di presentazione del neo acquisto della Salernitana, arrivato nel calciomercato invernale, l'attaccante brasiliano Mikael

"Ringrazio la Salernitana per l’opportunità che mi ha dato. Per me è la prima esperienza al di fuori del Brasile, e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stabilito. Darò il massimo per riuscire a vincere ogni partita, cercando di imporre il nostro gioco dando tutto sul campo. Sono venuto qui per fare gol ed aiutare la squadra: sono molto carico è lotterò per restare in Serie A. Il numero 87 l’ho scelto perché in quell’anno lo Sporting Recife vinse il campionato ed in seguito un suo giocatore che mi piaceva molto, Diego Souza, ha indossato proprio quel numero. Spero di ripetere qui quello che ha fatto lui in Brasile. Ringrazio i tifosi per i tanti messaggi che mi hanno inviato: ho visto che sono appassionati ed innamorati della squadra, come dimostrano le loro esultanze dopo i gol. Non vedo l’ora di sentire dal vivo il loro calore"