Salernitana, Inzaghi: “Juve? Vogliamo fare bella figura, mi aspetto gara gagliarda”

Prima in Coppa Italia e poi domenica in campionato. La Juventus giovedì alle ore 21 fa il proprio esordio stagionale in Coppa Italia nella sfida dell'Allianz Stadium la Salernitana, avversaria anche domenica in campionato all'Arechi. I granata hanno già estromesso dalla competizione Ternana e Sampdoria, battute rispettivamente con il risultato di 1-0 e di 4-0. A presentare la sfida contro i bianconeri, valevole per gli ottavi di Coppa Italia, è il tecnico Pippo Inzaghi intervenuto ai canali ufficiali del club.