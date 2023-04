Salernitana-Inter 1-1, Gosens non basta ad Inzaghi: la riprende l’ex Candreva al 92′

Termina 1-1 il match dell' "Arechi" tra Salernitana e Inter

Continua il digiuno di vittorie per l'Inter, che non vince ormai da più di un mese. All'Arechi la compagine di Inzaghi impatta contro la Salernitana nel primo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Imbattibilità dei granata che si allunga invece a sei gare consecutive. Al vantaggio di Gosens nel primo tempo risponde Candreva in extremis.

Dopo sei minuti l'Inter è già in vantaggio con Robin Gosens, che incrocia bene con il mancino e non lascia scampo ad Ochoa. Minuto 23, Lukaku vicinissimo a timbrare il cartellino per il raddoppio nerazzurro. La conclusione precisa del belga chiama l'estremo difensore messicano alla strepitosa parata. Il portiere della Salernitana si ripete poco più tardi, stavolta sul colpo di testa di Correa. Il primo tiro pericoloso per i granata è di Coulibaly, il rasoterra però non impensierisce più di tanto Onana. L'ultima occasione del primo tempo è per l'Inter ancora con Lukaku, nuovamente Ochoa sale in cattedra e toglie dall'angolino la capocciata del bomber ospite.

La ripresa inizia con il brivido per la Salernitana. La conclusione violenta di Barella si stampa sul palo, dopo soli quattro minuti dal fischio d'inizio. Al quarto d'ora altra incornata pericolosa, stavolta da parte di Dumfries che testa ancora i riflessi del portiere ex Ajaccio. Ochoa si ripete due minuti più tardi, al 65', sempre su Lukaku, ancora di testa sugli sviluppi di corner. Al 71esimo i granata sfiorano il clamoroso pareggio con Dia, il tiro del centravanti di Sousa però impatta sulla traversa con Onana battuto. Al primo dei cinque minuti di recupero arriva la beffa per l'Inter. La compagine campana trova il pareggio con l'ex di turno Candreva, il cui tiro-cross diventa decisamente beffardo per Onana. Dopo i sei minuti di extratime il direttore di gara, Michael Fabbri, sancisce il triplice fischio del match all'Arechi.