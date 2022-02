Salernitana, incidente stradale per Ribery: lieve trauma cranico. Salterà l’Inter

Brutta disavventura per il francese ex Bayern Monaco. Ribery è stato coinvolto in un incidente che gli farà saltare Inter-Salernitana

Nei pressi del comune di Capaccio-Paestum, a circa 40km da Salerno, il vice-campione del mondo con la Francia nel 2006 Franck Ribery è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Non si trovava l'ex Bayern Monaco alla guida del veicolo, bensì un'altra persona. ha riportato un lieve trauma cranico e sicuramente non sarà arruolabile in occasione del match di Serie A tra Salernitana a San Siro contro l'Inter.

Questa la nota riportata dal sito ufficiale del club granata:

"A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni".