Salernitana, Iervolino: “Salvezza difficile ma ci crediamo. Con l’Inter una gara…”

Il presidente della Salernitana Iervolino ha analizzato il momento dei granata che dopo il 5-0 dell'Inter vedono una salvezza in A difficile

"Da oggi non bisogna più sbagliare e in ogni partita occorre dare il massimo per centrare vittorie ed ottenere i tre punti. Questo l’obiettivo per salvarci. Con l’Inter non è successo sia per la bravura dell’avversario e perché abbiamo giocato sotto tono. Non sono convinto che la salvezza sia dietro l’angolo, perché è una missione difficilissima. Dobbiamo essere sempre realisti. Però le prossime partite sono fondamentali per capire concretamente le reali possibilità. Noi la salvezza ce la auguriamo ancora, noi non smetteremo mai di impegnarci al massimo. Anche perché questa è una squadra il cui motto è ‘Macte Animo’ e, pertanto, dobbiamo crederci".