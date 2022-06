Salernitana, Iervolino: “Sabatini bugiardo. Lui da Champions?Non sa neanche usare pc”

Le parole del presidente della Salernitana, Iervolino, sulla brusca rottura con il ds Walter Sabatini

Mediagol ⚽️

Walter Sabatini non è più il direttore sportivo della Salernitana. Dopo essere stato uno degli artefici del miracolo salvezza per i granata, l'ex dirigente del Palermo ha lasciato a sorpresa il club campano. A distanza di giorni dall'annuncio del divorzio tra il club e Sabatini, continuano a volare stracci tra il presidente e il ds, come testimoniano le parole del numero uno dei campani Iervolino rilasciate ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport".

"Avevo deciso di non parlare, i panni sporchi si lavano in famiglia. Poi, però, ho letto le parole di Sabatini e mi sento in dovere di rispondere. Voleva pagare questa commissione: abbiamo litigato perché non accetto queste storture. Volevamo aumentare lo stipendio di Coulibaly di 200mila euro, ma avremmo dovuto versare un milione all'agente, impegno che aveva preso Sabatini. Io non mi piegherò mai a questo sistema: se un giocatore riceve una buona offerta è libero di andare. Lui mi ha detto, invece, che con certe logiche convive da tempo e che vista la mia posizione in merito riteneva di non essere l'uomo giusto per la Salernitana".

Iervolino continua poi l'attacco riprendendo anche altri passi dell'intervista: "Leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail. Umanamente sono dispiaciuto per com'è finita: non l'avrei lasciato andare, ma sono successe cose che ritengo gravi. Voglio un altro tipo di calcio".

Infine due battute anche sul tentativo di mettere sotto contratto Cavani: "In quell'occasione sfiorò il ridicolo: se voglio un giocatore lo compro. Non poteva bocciare lui un mio acquisto: è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini. Lui proponeva, io decidevo".