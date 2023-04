Salernitana, Iervolino: “Possiamo diventare come il Villarreal in Spagna, serve…”

"Vogliamo stare nella massima serie il più a lungo possibile ed ottenere gradualmente i risultati sperati, senza isterismi, senza voler troppo sognare o creare quella pressione innaturale che poi determina disagio ai manager ed all’azionista. Abbiamo già quintuplicato il budget. In un anno ho investito nella Salernitana più di quello era stato fatto negli ultimi 50 anni. I tifosi vorrebbero tutto e subito, ma si cresce un po' alla volta. Una società di calcio ha necessità di avere un rapporto simbiotico con le forze politiche a tutti i livelli, di fare sintesi tra ciò che è giusto nell’immediato e nel medio-lungo periodo. La politica non deve vedere le cose solo nel breve periodo, va contemplato anche un progetto, nello stadio e nelle infrastrutture. Salerno può diventare davvero una Sport City. Può diventare come il Villarreal in Spagna, attrattiva dei migliori giovani talenti. Ma per fare tutto questo occorrono investimenti, una politica attenta e comprensiva. Ed è necessario che tutti vadano nella stessa direzione, senza attriti. Altrimenti anche a me prende lo scoramento. Riempitemi e riempite la squadra di energie".