Salernitana, Iervolino: “Nostro campionato straordinario. Alla ripresa il Milan…”

Inizio di stagione entusiasmante per la Salernitana di Davide Nicola che dopo quindici giornate di campionato si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica con diciassette punti. Un bottino sorprendente per la una formazione guidata da Davide Nicola costruita per ambire ad una tranquilla salvezza. Nel corso dell' intervista rilasciata ai microfoni di Radio CRC il presidente granata Danilo Iervolino si è espresso su diverse tematiche. Di seguito le sue dichiarazioni.