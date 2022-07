Salernitana, Iervolino: “Il 31 nostra rosa sarà completa. Piatek? Fatti passi avanti”

"Con Piatek ci sono stati passi in avanti, lo posso confermare. Completeremo la squadra progressivamente, sfoltendo contestualmente la rosa. Per il 31 agosto la Salernitana avrà una rosa competitiva ed è vero quanto si dice: calciatori che appaiono inarrivabili ora potrebbero essere alla portata tra qualche settimana. Piatek è quello più vicino alla Salernitana, stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell'allenatore entro pochi giorni. Posso dire che il calciatore è felicissimo di giocare in Italia e di indossare la maglia granata, ora stiamo limando gli ultimi dettagli con l'Hertha Berlino. Ci sono stati dei passi in avanti, a metà della scorsa settimana ero convinto mancasse soltanto la firma".