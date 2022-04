Salernitana, Iervolino: “Futuro Sabatini? Valutazioni a fine stagione”

Le parole del numero uno della Salernitana, Daniele Iervolino, sul futuro del ds Walter Sabatini

" Anzitutto posso dire che Sabatini è stato, è e sarà una leggenda del calcio a prescindere da come finirà questa stagione e da quello che sarà il suo futuro professionale con noi. La mia stima nei suoi confronti non è cambiata, questa resterà immutata sia che si proseguirà assieme, sia se le strade si dovessero separare. Siamo in sintonia su tanti aspetti, anche sulla visione della vita. Nel calcio contano però i risultati".

"L'orientamento è quello di proseguire assieme, è chiaro, ma bisogna capire anche come concluderemo il campionato. Se perdiamo tutte le partite da qui alla fine, magari anche 10-0, è normale che non rinnovo il contratto. Non ne abbiamo ancora parlato, sarà importante confrontarsi anche sul progetto da mettere in campo in caso di retrocessione. Tempo un mese e la stagione finirà, ci vedremo e ragioneremo per capire se ci siano i presupposti. La Salernitana ha un grande direttore e un grandissimo allenatore, ha raccolto pochi punti rispetto alle potenzialità della rosa e mi dispiace molto. I rinnovi li decidono sempre i risultati".