Salernitana-Frosinone, probabili formazioni: Sousa con Cabral, Soulé dal 1′

Appena due i punti conquistati dai padroni di casa, che occupano attualmente il penultimo posto della classifica di Serie A. Peggio ha fatto solo l'Empoli, che fin qui ha rimediato quattro sconfitte. Uno score frutto di due pareggi contro Roma (al debutto) e Udinese, seguiti dai ko contro Lecce e Torino. Mentre il caso Dia continua a tenere banco: l'attaccante senegalese, infatti, a sorpresa, non è stato convocato per la sfida contro il Frosinone. Tornato con almeno tre giorni di ritardo dalla trasferta con la sua Nazionale, Dia con ogni probabilità non è al top della condizione dopo aver rimediato un infortunio (di leggera entità) con il Senegal. Tuttavia, dietro questa decisione, vi è anche un evidente malcontento da parte del calciatore, che lo scorso mese sembrava vicino all'addio, con il Wolverhampton che aveva presentato un'offerta alla Salernitana, ricevendo il secco "no" da parte del presidente Iervolino.