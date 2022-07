Salernitana, Fazio: “L’obiettivo resta la salvezza. Speciale iniziare contro la Roma”

Terzo test amichevole per la Salernitana che, alle ore 15:00, è scesa in campo al Kitzbühel Stadion per affrontare l'Hoffenheim. Ai microfoni della Lega Serie A, all'interno della rubrica Pre-Season Tour, il difensore della Salernitana Federico Fazio ha parlato in vista dell'inizio della prossima stagione che verrà i granata debuttare proprio contro la sua ex squadra: la Roma .

“È bello ritrovare il mister e i compagni, anche se qualcuno è andato via ed è bello ripartire dopo quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. A me piacciono le sfide e quella dello scorso hanno era importante, la Salernitana aveva dieci punti e aveva vinto poche partite ed eravamo a otto punti dalla salvezza. Lavorare con Nicola ti carica ogni giorno, è bello avere un allenatore che ha questa voglia di fare grandi cose. Siamo una squadra piccola ma è importante avere queste ambizioni se vogliamo puntare alla salvezza. Lo scorso anno non ho potuto giocare contro la Roma, sarà bello iniziare all’Arechicontro una grande squadra come la Roma, magari vincendo anche. Parlo ancora con molte persone che sono alla Roma, è la prima volta che mi capita di giocare da ex nello stesso campionato. Sarebbe importante iniziare bene contro una squadra importante. Ora mi sento bene e spero di giocare tutte le partite e magari di fare anche qualche gol in più”.