Salernitana-Empoli, Nicola: “Piatek non ha i 90 minuti. Noi meglio nel secondo tempo”

Parola al tecnico della Salernitana , Davide Nicola , al termine del match valido per il quinto turno di Serie A contro l' Empoli di Paolo Zanetti terminato 2-2. Allo stadio Arechi un punto guadagnato per i granata nel proprio campo in uno scontro diretto per la salvezza con gli azzurri. Queste le dichiarazioni del tecnico Nicola rilasciate nel post partita ai microfoni di Dazn:

“Per me tutti i punti sono guadagnati perché vengono a premiare il lavoro di una settimana, questa è la terza sfida e credo che i ragazzi l’abbiano giocata bene. Nel primo tempo non abbiamo avuto il timing giusto quando conquistavamo palla e partire per il recupero. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo con velocità di gioco. Il calcio è anche questo, potevamo fare il 3-1 ma potevamo subire e portare il risultato 3-2. Abbiamo subito il gol nel nostro momento migliore, abbiamo subito una ripartenza finale. I ragazzi si stanno integrando, finalmente è finito il mercato e siamo contenti della rosa che abbiamo. Ora dobbiamo integrare tutti e portarli alla massima espressione. Contenti di oggi per aver giocato contro una squadra che ha valori e meriti, ma nel secondo tempo loro hanno avuto difficoltà a giocare per come siamo stati in campo. La prossima è una bella sfida per capire dove siamo arrivati e dove possiamo migliorare. Dobbiamo fare sempre meglio, in una settimana abbiamo integrato almeno uno o due giocatori. Piatek ha dimostrato di avere caratteristiche importanti anche se non ha ancora i 90 minuti. Sono contento di Daniulic, è un gruppo che ha valori e che deve diventare squadra. In avanti possono giocatore tutti come abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Il giallo a Mazzocchi? Cerco sempre di dire ai ragazzi come possono migliorarsi, l’esultanza ci sta perché preso da un bel gol. Deve continuare a segnare ma senza togliersi la maglia”.