Salernitana, Colantuono: “Daremo continuità alla vittoria di Verona. Finora sfortunati”

Le dichiarazioni di Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, alla vigilia della sfida dei granata contro la Lazio, in programma sabato 15 gennaio alle ore 18

La Salernitana torna in campo dopo la vittoria del turno precedente contro il Verona, gara vinta 2-1 grazie alla rete finale di Kastanos. Il tecnico dei granata, Stefano Colantuono, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di campionato contro la Lazio, valida per la ventiduesima giornata di Serie A.