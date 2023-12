Salernitana-Bologna, probabili formazioni: Inzaghi con Dia, Saelemaekers dal 1′

La sfida tra Salernitana e Bologna è in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Arechi".

A caccia di punti e di riscatto. Alle ore 18:00, allo Stadio "Arechi", la Salernitana ospiterà il Bologna di Thiago Motta dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata lo scorso weekend sul campo della Fiorentina, con la missione di conquistare l'intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno ed alimentare le speranze salvezza. Di fronte, la squadra rivelazione del campionato, reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto contro il Lecce.

I rossoblù, complice la vittoria conquistata nella giornata di ieri contro il Milan, sono attualmente all'ottavo posto della classifica di Serie A a quota ventidue punti, distanti appena una lunghezza dalla zona Conference League. Uno score frutto di cinque successi, sette pareggi e due sconfitte; sedici le reti messe a segno fin qui dal Bologna, undici i gol subiti. Occupa l'ultimo posto, invece, la Salernitana con otto punti, frutto di una sola vittoria, cinque pareggi e otto ko. Con dieci gol all'attivo e ben ventotto reti incassate in quattordici partite. Una sfida certamente insidiosa per i padroni di casa, ma che rappresenta una vera e propria occasione per scalare almeno una posizione.

Al cospetto della squadra guidata da Filippo Inzaghi, Thiago Motta non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match valevole per la quindicesima giornata di Serie A, infatti, Bonifazi, Soumaoro, De Silvestri, El Azzouzi, Orsolini, Corazza e Karlsson. Mentre il tecnico della Salernitana dovrà rinunciare al solo Ochoa. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc/Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Aebischer, Freuler, Ferguson; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye. Allenatore: Thiago Motta.

DOVE VEDERE SALERNITANA-BOLOGNA IN TV — La gara Salernitana-Bologna sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. O in alternativa tramite l'app Dazn su tablet o cellulare/smartphone.