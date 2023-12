Luton Town-Manchester City, le probabili formazioni: Guardiola per spezzare la crisi

La preview e le probabili formazioni di Luton-Manchester City, valida per il sedicesimo turno di Premier League ed in programma alle ore 15.

di Davide Raja

I nuovi arrivati nell'Olimpo del calcio inglese contro i campioni di tutto, anche al di fuori del Regno Unito. Il sedicesimo turno di Premier League vede la sfida a Kenilworth Road tra il Luton Town ed il Manchester City che andrà in scena alle ore 15:00.

Il Luton Town sta facendo fatica in questa Premier League, come c'era da aspettarselo per una squadra neopromossa di una piccola realtà. Solo due vittorie, tre pareggi e ben dieci sconfitte per la formazione di Edwards dall'inizio del campionato, con un terzultimo posto che però potrebbe trasformarsi in un quartultimo in caso di un clamoroso successo contro i campioni del City. Già, in pochi a Luton avrebbero pensato di ospitare in Premier League la formazione di Guardiola fino ad un anno e mezzo fa. Pensare ad uno sgambetto non è utopia ma le forti ambizioni del Manchester visto il momento di crisi potrebbero prevalere. Eppure, proprio in casa nell'ultimo turno, gli Hatters hanno messo in seria difficoltà la capolista Arsenal che è arrivata a vincere per 4-3 solamente al settimo minuto di recupero del secondo tempo con la rete di Declan Rice.

Il Manchester City ha clamorosamente conquistato solo tre punti nelle ultime quattro partite. Una media sicuramente non all'altezza della formazione campione d'Inghilterra e d'Europa, con uno sguardo rivolto anche al Mondiale per club che andrà in scena tra poche settimane. Dopo i tre pareggi consecutivi contro Chelsea, Liverpool e Tottenham, il ritorno al successo contro l'Aston Villa sembrava quasi scontato. Invece, non solo la formazione di Emery si è imposta per 1-0 ma ha anche superato in classifica i Citizens che si ritrovano dunque al quarto posto e con il fiato sul collo dei rivali di sempre dello United a tre lunghezze di distanza. Contro il Luton Town non ci sono scuse che tengano: Haaland e compagni sono praticamente obbligati a vincere anche per tenere vive le speranze di vittoria del campionato.

Le probabili formazioni — LUTON TOWN (3-4-3): Kaminski; Bell, Osho, Mengi; Ogbene, Barkley, Mpanzu, Doughty; Townsend, Adebayo, Morris. Allenatore: Edwards.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Julian Alvarez, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). Disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.