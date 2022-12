Sabatini: “Salernitana? Spiego cosa ho dentro. Kvaratskhelia, che invidia! Lucca…”

Lotta scudetto in Serie A? Il Napoli gioca un calcio eccezionale ed è molto avanti in classifica, per cui bisognerà certamente fare i conti con i partenopei. Il Milan ha vinto l'anno scorso, Pioli è sagace e paziente, quindi sanno come si fa a recuperare terreno. Io non considererei fuori dai giochi per la lotta allo scudetto nemmeno la Juventus che è reduce da sei o sette vittorie consecutive. Sta recuperando alcune pedine importanti ferme ai box da parecchio, per cui la terrei d'occhio.