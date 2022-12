Sabatini: “Nainggolan-Palermo? Lo insulto, ma sarebbe top. De Rossi e Liverani…”

"Che acquisto sarebbe per il Palermo quello di Nainggolan? Meraviglioso perché è un gran giocatore. Un centrocampista completo, tecnico, determinato, esplosivo e calcisticamente feroce. Radja è molto abile nelle due fasi, capace di inserirsi con i tempi giusti e segnare anche diversi gol in campionato. Sarei felice se si concretizzasse quest'operazione. Durante il mio mandato nel club rosa avevo già provato a portarlo a Palermo? Io l'ho sempre seguito per ingaggiarlo nei club in cui lavoravo, dopo da sempre l'ho sempre insultato, sperando reagissein senso positivo. Le parole più soft che gli dico quando faccio il buono? 'Disgraziato. Ma sono solito dirgli molto di peggio. Se avessi potuto avrei preso De Rossi come allenatore nei club per cui operavo, senz'altro. Sono convinto che Daniele farà una grande carriera da allenatore. Per il momento sta avendo qualche difficoltà con la Spal. Non ho nessuna remora a dirlo, ma ha una squadra davvero modesta, veramente carente in tanti ruoli e prevalentemente lenta. Sta facendo per questo fatica ad ottenere i risultati. De Rossi ha comunque il carisma di un grande allenatore. Fabio Liverani, invece, ha già una carriera significativa da tecnico alle spalle, rispetto a De Rossi che è un esordiente nel ruolo. Staremo a vedere come andranno avanti entrambi, secondo me bene. Quello di De Rossi è stato uno dei profili vagliati in precedenza dal City Group per la panchina del Palermo? Daniele è un uomo di calcio serio, motivato e disciplinato. Lui ha personalità e conoscenze di grande spessore. Penso che sarebbe stata un'ottima scelta per la piazza rosanero".