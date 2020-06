Roma, Zaniolo supera l’intervento al naso: “Pronto a fare i buchi, ci vediamo tra poco”

Due operazioni nel giro di sei mesi non sono state certo una passeggiata, ma Nicolò Zaniolo le ha egregiamente superate.

Intervento al crociato nel mese di gennaio e, poco prima del rientro in campo, una laserterapia necessaria per risolvere una ipertrofia dei turbinati che tormentava ormai da qualche tempo il centrocampista della Roma. Arrivato nel 2018 tra le fila giallorosse, il trequartista con un passato all’Inter ha sin da subito dimostrato, tramite gol e giocate da fuoriclasse, di essere un giovane talento dal futuro assicurato e una pedina insostituibile dello scacchiere di Paulo Fonseca. E’ anche per questo motivo che la squadra della capitale ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di provvedere al più presto con tale intervento chirurgico, in modo da avere completamente a disposizione Zaniolo per il finale di stagione.

Entrato in clinica durante la primissima mattinata, l’operazione a cui è stato sottoposto il classe ’99 è terminata intorno le ore 10 e adesso lo aspetta un breve periodo di riposo che tuttavia farà slittare il suo rientro in campo di un’ulteriore settimana. Tornare a “fare i buchi sul campo” entro un mese è l’obiettivo principale di Zaniolo, come dichiarato dallo stesso su Instagram, dove ha pubblicato una foto post intervento per tranquillizzare i suoi supporters sulla riuscita del trattamento chirurgico.

