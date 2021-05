Roma, Zaniolo scalpita: “Gasati per Mourinho, un onore essere allenati da lui. Italia? Sarò il primo tifoso”

La Roma targata Mourinho è pronta a prendere forma.

C’è grande attesa per l’inizio dell’era Mourinho alla Roma, dopo l’annuncio ufficiale arrivato qualche settimana fa sul suo approdo nella Capitale. A testimonialo le parole del talento giallorosso Nicolò Zaniolo, intervistato ai microfoni di Sportweek, per parlare di presente e futuro.

“Siamo gasati dall’arrivo di Mourinho, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora”.

“Ho passato l’inverno in tribuna sperando, ogni domenica, che il mister si girasse e mi chiamasse, sebbene sapevo fosse impossibile. Il mio infortunio? L’ultima volta che ho pianto ero ad Amsterdam: Olanda-Italia di Nations League, il 7 settembre 2020, quando mi sono rotto il crociato del ginocchio sinistro. Ancelotti ha provato a consolarmi e a sdrammatizzare, dicendomi che ai suoi tempi la medicina non era così forte. Devo migliorare, lo so. Ma si diventa uomini anche sbagliando. L’ultimo libro letto? i quiz per la la patente…”

Poi qualche parola sugli Europei. “Le mie vacanze saranno a casa con i miei, tra La Spezia e Porto Venere. Al mattino allenamento, al pomeriggio gli amici. Niente Europei? L’Italia viene prima di me. Ho capito la scelta del mister. Gioca chi se l’è meritato sul campo. Io sono stato mesi davanti alla tv. E ora sarò il loro primo tifoso”.