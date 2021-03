Roma, Villar suona la carica: “Abbiamo una gran voglia di eliminare l’Ajax”

“Contro l’Italia sarà già come una finale e per me è una partita speciale”.

Ne è certo il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar, colonna della Nazionale spagnola U21 e talento appena sbocciato della Roma di Fonseca. Durante un’intervista concessa alla “Gazzetta dello Sport”, è lo stesso classe ’98 a raccontare i prossimi impegni che lo attenderanno con la sua selezione e con i giallorossi: unica squadra italiana ancora in corsa nelle coppe europee.

“Con i giallorossi siamo gli unici rimasti in Europa tra le squadre italiane e credo che questo venga poco considerato. Siamo ai quarti di Europa League e abbiamo una gran voglia di eliminare l’Ajax. E’ stato un anno speciale. Quando ho deciso di fare il salto mi sentivo preparato, pensavo di avere le qualità necessarie. Poi ho avuto la fortuna di arrivare in un club familiare in tutte le componenti e ogni cosa è stata più facile”.