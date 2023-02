Roma-Verona, le probabili formazioni: dubbio Abraham, Zaffaroni non cambia

La Roma ospita l' Hellas Verona nel match che chiuderà la domenica di Serie A . Alle ore 20:45, allo Stadio "Olimpico", andrà in scena la sfida valevole per la ventitresima giornata del massimo campionato italiano. I padroni di casa cercano tre punti preziosi in chiave Champions ed il riscatto dopo la sconfitta rimediata in Europa League contro il Salisburgo .

Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, davanti a Rui Patricio, Mancini, Smalling ed Ibanez comporranno la linea difensiva. In mezzo al campo, Celik a destra e Zalewski a sinistra con Cristante e Bove in mezzo. In avanti, Mourinho punterà su El Shaarawy e Volpato, decisivi in occasione del match d'andata. I due supporteranno Abraham, qualora l'attaccante dovesse farcela. Zaffaroni dovrebbe confermare la squadra che ha strappato un punto contro la Lazio e ha battuto la Salernitana una settimana fa. Verona in campo con il 3-4-1-2: Montipò tra i pali, Ceccherini, Hien e Magnani terzetto di centrali. Faraoni e Doig sulle rispettve corsie con Duda e Tameze in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Lazovic, in avanti ecco la coppia Ngonge-Gaich.