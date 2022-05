Roma-Venezia, formazioni ufficiali: Kumbulla e Okereke dal 1′, Zaniolo e Henry…

Le formazioni ufficiali di Roma-Venezia, ultimo anticipo del sabato di Serie A valido per la 37a giornata, in programma alle 20:45

La Roma per mettere in cassaforte l'Europa League, il Venezia per concludere la stagione onorando il campionato. Con il pari tra della Salernitana ad Empoli, la compagine lagunara abbandona matematicamente la Serie A con due giornate d'anticipo. Giallorossi proiettati anche alla finale di Conference League, obiettivo agganciare la Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma alle 20:45.