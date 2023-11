Roma-Udinese 3-1: Mancini, El Shaarawy e Dybala rilanciano Mourinho. Ko Cioffi

La Roma batte 3-1 l'Udinese e si rilancia in classifica dopo il pareggio nel derby con la Lazio, rimediato prima della sosta.

Dopo la sconfitta in Europa League a Praga e lo 0-0 nel derby, la Roma torna a vincere e lo fa battendo per 3-1 l’Udinese all’Olimpico grazie alle reti di Mancini, Dybala ed El Shaarawy che rendono inutile il gol di Thauvin. Giallorossi che dunque si portano al quinto posto e restano a ridosso della zona Champions approfittando dei ko di Fiorentina e Atalanta. Prima sconfitta invece per Cioffi dal suo ritorno sulla panchina friulana: bianconeri che restano così a quota 11.