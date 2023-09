Roma, Totti: “Lukaku? Non vedo l’ora. Dybala con la 10 sarebbe irrispettoso per…”

Francesco Totti, storico ex capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne del Corriere dello Sport soffermandosi sulla coppia d'attacco protagonista della formazione giallorossa dell'attuale stagione, ovvero quella composta da Romelu Lukaku e Paulo Dybala:

"Non li abbiamo mai visti all'opera e sarebbe il caso. Non vedo l'ora".

L'ex pilastro della compagine capitolina si concentra anche sul numero 10 che potrebbe finire sulla maglia della "Joya" - "Dybala meriterebbe un numero del genere, però darlo a un ragazzo che sta due, tre o quattro anni mi sembra poco rispettoso. Non per me, ma nei confronti della società e dei tifosi".