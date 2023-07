Roma, Tommasi: “Dybala merita la maglia numero dieci. Sicuramente prima di Totti…”

Damiano Tommasi, ex campione d'Italia con la maglia della Roma, ex presidente dell'AIC ed attualmente sindaco di Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Goal.com, soffermandosi sul possibile passaggio di consegne tra Francesco Totti e Paulo Dybala circa la casacca numero 10:

“Dybala merita la maglia numero 10 a prescindere. Sicuramente la 10 della Roma ha avuto anche prima di Francesco Totti una storia sempre molto particolare, perché è sempre stata legata quasi più alla città che alla squadra e questo ovviamente Dybala ancora non ce l’ha, ma sicuramente la 10 per quello che sa fare in campo la merita”.