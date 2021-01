Roma-Spezia, Fonseca: “Domani prova difficile, ma ho la fiducia del presidente. Dzeko? Non sarà della gara”

E’ tutto pronto per Roma-Spezia.

Si affronteranno domani allo stadio “Olimpico” Roma e Spezia, nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. Una sfida cruciale per il futuro di Paulo Fonseca, alla luce degli ultimi risultati maturati dalla squadra che potrebbero spingere la dirigenza – in caso di un nuovo risultato negativo – a sollevare il tecnico dal proprio incarico. Ed è proprio parlando di futuro che Paulo Fonseca ha dato inizio alla consueta conferenza stampa pre-gara, andata in scena oggi.

“Io ho sempre sentito l’appoggio del presidente, in tutto questo tempo che sono qui. Anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo il suo appoggio. Per me non è una questione. Questo è un progetto nuovo, con un presidente nuovo. Ci possono essere delle difficoltà, dobbiamo crescere con queste difficoltà. Non sono il tipo di persona che si arrende. Quando vinciamo non c’è nessun problema, quando perdiamo è normale si parli di queste questioni. Ogni partita è diversa, io sbaglio come lo fanno tutti gli altri. Sarà una partita molto difficile, lo Spezia ha una propria identità e penso non cambierà le intenzioni. Sarà sicuramente difficile, con una squadra che vuole avere la palla. Stiamo preparando la partita per poter vincere”.

Fonseca si è poi espresso su Dzeko: “Sfortunatamente abbiamo qualche problema con Pedro e Mkhitaryan che è in dubbio. Dzeko ha avuto una contusione nella partita. Ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto per la partita. Io sono concentrato per domani. Devo concentrarmi su chi giocherà domani”.

Chiosa finale sul mercato: “Come ho detto sempre stiamo lavorando tutti insieme: io, Tiago Pinto, il presidente e Ryan”.