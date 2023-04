Roma, sospiro di sollievo per Mourinho: le condizioni di Dybala in vista del Milan

Possono tirare un sospiro di sollievo sia i tifosi della Roma sia il tecnico José Mourinho. Dopo i primi controlli clinici svolti nella giornata dello scorso martedì, la risonanza di questo mercoledì ha escluso la presenza di lesioni o fratture sulla caviglia di Paulo Dybala. L'argentino non è sicuramente al massimo delle proprie condizioni ma l’obiettivo del tecnico portoghese è quello di recuperarlo nella miglior forma possibile in vista del big match contro il Milan in campionato.