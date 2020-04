Roma, Pastore alza la voce: “Assurdo non poterci allenare a Trigoria”

Javier Pastore alza la voce.

Scalpitano i calciatori in attesa di conoscere il destino della Serie A, intenta a studiare nuove soluzioni per portare a termine la stagione in corso. Tra gli argomenti più discussi anche quello relativo alle ultime disposizioni del Governo relative alla ripresa degli allenamenti delle squadre nei rispettivi centri sportivi, vietati. Ad essersi unito al coro dei giocatori che hanno richiesto a gran voce di potere tornare ad allenarsi, anche l’ex Palermo Javier Pastore.

“E’ un po’ assurdo sinceramente. Tutti sappiamo che a Trigoria hanno fatto i lavori per garantire la nostra sicurezza e di quelli che devono andare ad allenarsi lì – ha dichiarato il giocatore ai microfoni di “Roma TV” – Possiamo uscire al parco, ma non abbiamo bisogno di quello o di una strada, ma di un campo buono, adatto alle nostre condizioni. Perché possono gli sport individuali e noi non possiamo? Rispettiamo le regole come abbiamo fatto fino ad adesso. E’ un po’ assurdo perché possiamo dividerci i tempi nella giornata per allenarci singolarmente nel centro sportivo e farlo in sicurezza. La Roma è stata chiara: la salute prima di tutto. Ci hanno messo in condizione di farlo. E’ brutto che dobbiamo aspettare due settimane per allenarci bene”.