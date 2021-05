Roma, Paolillo su Mourinho: “Mi avrebbe dato fastidio vederlo alla Juventus”

Parola ad Ernesto Paolillo.

Roma, Materazzi su Mourinho: “Inter e Juventus? Lo Special One farà il possibile per..”

L’ex dirigente dell’Inter si è così espresso ai microfoni di TMW Radio durante Maracan circa l’approdo sulla panchina della Roma di José Mourinho: “E’ una bella notizia per il calcio italiano. Quando è venuto all’Inter non vincevamo da 18 anni, è l’uomo delle sfide. Ha il carattere vincente e sono contento per la Roma. Mi avrebbe dato molto fastidio vederlo alla Juventus. E’ importante che la Roma lo segua, che la società lo aiuti nella struttura che lui vorrà dare alla squadra, non che lo accontenti in ogni acquisto ma che prende l’ossatura che lui vuole. E’ capace di lavorare con tutti lui, anche con i giovani, e la Roma ha un bel settore giovanile. Ha fatto esordire Santon contro CR7 quando giocarono in Champions contro lo United. Mourinho aveva una squadra che lo seguiva in tutto e lui li difendeva sempre e comunque. Al Tottenham non c’era più empatia e i giocatori gli giocavano contro. AI Friedkin dico che siccome Mourinho sta sempre dalla parte della proprietà finché gli lascia autonomia nella parte sportiva, di assecondare le sue capacità. Con Mourinho si può creare una società con la mentalità vincente. Pensate che voglia ha di vincere con una squadra come la Roma“.

VIDEO Mourinho, “Di, ei…”: a Sky Uk non capiscono cosa vuol dire il “daje Roma” dello Special One