Roma, Mourinho: “Vi spiego com’è cambiato il calcio in 20 anni. Sembra Formula Uno”

"Il gioco è cambiato negli ultimi vent'anni. In termini di allenamento e metodologia abbiamo molti nuovi strumenti per analizzare una partita anche dalla panchina. Oggi ho a disposizione qualcosa che 20 anni fa era proibito: un monitor con una telecamera tattica che abbiamo negli stadi e che può darci diverse prospettive del campo. Sono apparse nuove dimensioni dello staff tecnico. Ora ci sono molte persone specializzate in diversi settori e si può condividere il lavoro. E' una situazione diversa. Per fare un esempio, qualche tempo fa c'era solo il preparatore atletico. Ora c'è l'allenatore della performance, l'allenatore del recupero, l'allenatore individuale e l'allenatore della prevenzione. E' pazzesco. Ha portato il nostro lavoro a una dimensione incredibile. Ora si ha a che fare con così tante persone con caratteri ed ego così diversi. Devi anche gestire molte più informazioni rispetto a prima. A volte devo selezionare le informazioni più importanti perché semplicemente non possiamo occuparci di tutto. Credo che la situazione sia molto simile a quella delle squadre di Formula Uno. Durante la gara hanno così tanti dati che devono essere molto selettivi. Non possono semplicemente passare tutte le informazioni al pilota".