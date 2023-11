Roma, Mourinho: “Non so se rimarrò in giallorosso. Totti il numero uno”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha rilasciato dichiarazioni sul momento della squadra e sul suo futuro in panchina

Nel prossimo weekend torna la Serie A. La Roma è pronta a sfidare l' Udinese per punti importanti. Intanto José Mourinho è stato interrogato sul suo futuro:

"Se resterò qui? Non lo so. Con i Fridekin parliamo, l'ultima volta con Dan è stato dieci minuti dopo il derby. Settimana scorsa con Ryan, ma parliamo sempre del lavoro del presente. Del rinnovo? No".