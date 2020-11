Roma, misure preventive dopo le ultime positività: allenamenti individuali e nuovo ciclo di tamponi. I dettagli

Giornate concitate in casa Roma.

Sale il numero dei contagiati tra le fila giallorosse, con Marash Kumbulla aggiuntosi alla già lunga lista che attualmente conta ben 6 giocatori positivi.

Come fa sapere “GianlucaDiMarzio”, la Roma, starebbe già adottando tutte le misure preventive possibili per provare a contenere la situazione contagi nel gruppo squadra, che attualmente appare inarrestabile. Proprio questa mattina, il club, ha infatti effettuato un nuovo giro di tamponi a calciatori e staff tecnico per accertarsi della negatività di tutti i presenti a Trigoria. La società avrebbe inoltre deciso di far svolgere alla squadra solo allenamenti individuali, evitando momentaneamente partitelle.