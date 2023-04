Roma-Milan, probabili formazioni: Pioli sfida Mourinho. Belotti vs Giroud e Leao

La preview e le probabili formazioni del big match tra Roma e Milan

Quasi tutto pronto per Roma-Milan. Il match - valido per la 32a giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 18.00 allo stadio 'Olimpico'.

COME ARRIVA LA ROMA La formazione di José Mourinho è quinta in classifica a quota 56 punti, a parità merito con il Milan quarto. Inoltre la squadra capitolina ha il settimo attacco del torneo con soli 43 gol segnati, e la quarta miglior difesa con 29 centri concessi agli avversari. Dati che specificano una certa propensione difensiva da parte della squadra dello 'Special One'. Nonostante ciò, la Roma è comunque in linea con i suoi obiettivi stagionali, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Un cammino positivo sul piano squisitamente numerico, quello in campionato, che ha visto i giallorossi perdere in nove occasioni, pareggiare cinque volte e vincere per le restanti diciassette sfide. Per quanto concerne le altre competizioni: in Europa League il club dei patron Friedkin è in semifinale della seconda competizione europea, ed ha già eliminato squadre del calibro di Salisburgo, Real Sociedad e Feyenoord, in attesa di confrontarsi con il Bayer Leverkusen. Passando alla Coppa Italia, Pellegrini e compagni sono stati eliminati dalla sorpresa Cremonese ai quarti.

Il percorso della Roma in questo biennio ha uno stile ben preciso, con il quale ha raggiunto i suoi risultati, tra cui una Conference League lo scorso anno. Mourinho ha trasformato il club giallorosso in vigoroso, ordinato e quasi perfetto nell'esecuzione della fase di non possesso. Baricentro basso, squadra cortissima e capace di produrre un'esasperante densità nella propria metà campo. Brava a raddoppiare sistematicamente, aggressiva e gladiatoria in marcatura sull'uomo, maniacale nella copertura degli spazi, abile sui palloni aerei, in virtù della mole imponente di diversi suoi effettivi. Contenimento e ripartenze fulminee, fedele specchio della concezione pragmatica del suo allenatore.

In vista del match contro il Milan, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico ex Real Madrid. Davanti a Rui Patricio, Mancini, Kumbulla e Ibanez comporranno la linea difensiva. Spinazzola e Zalewski agiranno da esterni alti, con Matic e Cristante tandem di interni in linea mediana. Nel tridente, El Shaarawy e Pellegrini agiranno alle spalle di Belotti, che occuperà il ruolo di punta centrale.

COME ARRIVA IL MILAN La squadra campione d'Italia, dopo aver totalizzato 12 punti in 11 gare tra gennaio e marzo, è tornata ad esprimersi al meglio. Grazie soprattutto al ritorno al 4-2-3-1, coniato alla grande da Pioli in questi ultimi anni di gloria rossonera. Il club meneghino dopo aver eliminato con merito dalla Champions League, Tottenham e Napoli, con il suo spirito di compattezza, la solidità difensiva e le sue transizioni letali si appresta a vivere un doppio derby europeo di fuoco con l'Inter. In campionato, dopo i pareggi sfortunati con Empoli e Bologna, Maignan e compagni sono tornati al successo contro il Lecce nell'ultimo turno. Con un rispolveratissimo Rafael Leao, reduce da ben tre gol consecutivi.

In vista del match contro la Roma, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico emiliano. Davanti a Maignan; Tomori e Kjaer comporranno il tandem di centrali difensivi; Calabria e Theo Hernandez agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Tonali e Krunic interni in zona nevralgica, mentre Leao e Brahim Diaz saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Bennacer il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

DOVE VEDERE IL MATCH — Roma-Milan, con calcio d'inizio alle 18 di sabato 29 aprile 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn