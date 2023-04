Roma-Milan, formazioni ufficiali: Belotti e Abraham titolari, Pioli con Brahim

Il sabato di Serie A si apre con il big match delle 18 tra Roma e Milan, valevole per la trentaduesima giornata. All'Olimpico in palio punti importanti in chiave Champions League. Le due squadre sono appaiate rispettivamente al quinto e quarto posto, entrambe a quota 56 ma con i rossoneri avanti per la classifica avulsa. Di seguito le scelte ufficiali di Mourinho e Pioli: