Roma, l’esito degli esami di Dybala: la “Joya” potrebbe rientrare prima dei Mondiali

Possono tirare un grosso sospiro di sollievo i tifosi della Roma e soprattutto anche il tecnico giallorosso José Mourinho . I tempi di attesa per il recupero di Paulo Dybala , infortunatosi calciando il rigore decisivo contro il Lecce nella scorsa giornata di Serie A, non sembrano essere poi così lunghi.

L'attaccante argentino, infatti, si è sottoposto a degli esami che hanno confermato la lesione al retto femorale sinistro, i quali saranno seguiti da ulteriori verifiche nelle prossime settimane. In questo momento, secondo quanto riportato da TMW, lo stop dovrebbe aggirarsi attorno alle 4 settimane. Nel caso di ulteriori buone notizie nei prossimi esami, non è da escludere l'ipotesi che l'ex Palermo e Juventus possa tornare arruolabile dalla Roma poco prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar.